فيديو.. طرح أغنية عمرو دياب الجديدة "مالك غيران"

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "مالك غيران"، وذلك بالتعاون مع خدمة فودافون ميوزيك.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.

ويستعد عمرو دياب لطرح الأغنية كاملة قريبا وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

وطرح عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنيته يابلدنا ياحلوة، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

وجرى تصوير الأغنية في عدد من الأماكن السياحية بمحافظات ومدن مصر المختلفة.

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، على تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

وتفوق الهضبة بأغنيته "يا بلدنا يا حلوة" محققًا المركز الأول، وتلاه سعد لمجرد بأغنيته "عدى الكلام" ثم ويجز بأغنية فيلم "الغسالة"، بينما جاء في المركز الرابع أمجد جمعة بأغنية "أنا لما بحب"، وفي المركز الخامس رامي صبري بأغنية "خطيرة".

"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر، عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءً مهمًا منها.