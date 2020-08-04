تأكيدا لانفراد "الوطن".. عمرو دياب يتعاون مع تركي آل الشيخ في "مالك غيران"

أعلن الفنان عمرو دياب عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة "مالك غيران"، أولى اغنياته الصيفية الرومانسية لعام 2020.

كانت "الوطن" قد انفردت منذ ساعات بخبر طرح دياب لاغنية جديدة مع تركي آل الشيخ فى الصيف، وهي أغنية "مالك غيران" التى يلحنها الفنان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي.

سنجل جديدة لعمرو دياب في الصيف: من كلمات تركي آل الشيخ

وتصدر النجم عمرو دياب قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، على تطبيق "أنغامي" للموسيقى.

وتفوق الهضبة بأغنيته "يا بلدنا يا حلوة" محققًا المركز الأول، وتلاه سعد لمجرد بأغنيته "عدى الكلام" ثم ويجز بأغنية فيلم "الغسالة"، بينما جاء في المركز الرابع أمجد جمعة بأغنية "أنا لما بحب"، وفي المركز الخامس رامي صبري بأغنية "خطيرة".

و"يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر، عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءً مهمًا منها.