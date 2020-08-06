هيفاء وهبي تعلق على أحداث لبنان: "قلبي موجوع.. قلبي يبكي!!"

أعربت المطربة هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع انستجرام عن حزنها الشديد لما حدث للبنان.، مرددة مقولة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش "سلاما لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلام".

وعلقت هيفاء قائلة "قلبي موجوع، قلبي يبكي !! ما حدث لمدينتي الجميلة بيروت أمر محزن للغاية دعواتي للأسر اللبنانية المتضررة من هذا الانفجار الهائل المروع الذي تسبب في أضرار جسيمة. رحم الله أرواح الضحايا، وشفاء من أصيبوا".

وكشفت أمس اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها جراء انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، أدعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.