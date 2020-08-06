مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء أمس الأربعاء، أثناء التنقيب عن الآثار، داخل بئر بقرية الجزيرة التابعة لمركز أبو حمص، بالبحيرة، وتم عمل كردون أمنى حول موقع الحادث، تمهيدا لمعاينة النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد مصرع 3 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل بئر بقرية الجزيرة التابعة لقرية الطلمبات دائرة مركز أبوحمص.

بالانتقال والفحص تبين وفاة كل من: السعيد عبدالقوى محمد عبدالقوى 31 سنة، من مركز إدكو خميس سعد محمد الزيات ٣٥ سنة، من مركز إدكو، سعد الصافى بلال 32 سنة، من مركز إدكو.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.