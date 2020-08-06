وزير التعليم: نجحنا في "الثانوية العامة" رغم "شوشرة" السوشيال ميديا

وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، رسالة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة لعام 2020، حثهم خلالها على الاهتمام بالتعلم الحقيقى، وألا يستجيبوا لضغط الدرجات، لأن الحياة العملية تحتاج فهماً للأمور، ولن ينفعهم فيها سوى المهارة الحقيقية. وتحدث «شوقى» عن ذكرياته مع الثانوية العامة، موضحاً أنها تعود إلى عام 1973، وهو ما يعد عصراً آخر، وبسؤاله عن مجموعه آنذاك، أجاب: «والله ما انا فاكر مجموعى كان كام»، موضحاً أن المجموع وقتها لم يكن بهذا المعنى وهذه الأهمية، كما كانت المجاميع كلها تتراوح حول 80%، لأن الوصول إلى 90%، كان أمراً صعباً للغاية».

وأضاف أن أوائل الثانوية العامة وقتها كانوا لا يتخطون 90%، وتابع: «كان اللى بيدخل كلية الهندسة بيكون جايب 84 أو 85%، الوضع كان مختلف والتركيز على التعلم كان أكتر بكتير من الدرجات»، مشيراً إلى أن أمنيته استعادة هذا الزمن الذى كان فيه الطلاب شغوفين بالعلم أكثر، وغير معنيين بهذا التزاحم على المجموع والدرجة أو النصف درجة.

"شوقى" للطلاب: اهتموا بالتعلم الحقيقى ولا تستجيبوا لضغوط الدرجات ولن ينفعكم فيها سوى المهارة

وحول اللغط المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول نسبة من زاد مجموعهم على 95%، ومقارنتها بالسنوات الماضية، أوضح الوزير أن هذه النسب لا تهم سوى من يريد «الشوشرة» فقط، وهى ليست من شأن الجماهير على الإطلاق، وإنما تقدمها الوزارة من باب العرض الاحترافى فقط لا غير.

وقال إن الجدل المنتشر عبر السوشيال ميديا يستهدف «شوشرة» على شىء ناجح، مشيراً إلى أنه لا يريد الرد على الأشياء السخيفة وسئم منها، وليس لديه وقت للالتفات لها، والأهم من النسب أن النتيجة رائعة ولا يوجد بها أخطاء من أى نوع.

وفى نفس السياق، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول، وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوماً، تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى يوم 20 أغسطس، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وأوضح الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم، حيث يتم سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ومنافذ ماكينات فورى، وتقدم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة الموجود بالمديريات التعليمية، التى تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة، مرفقاً بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

وقال «حجازى» إن بدء تقديم الطلبات وسداد الرسوم سيكون اعتباراً من اليوم، بحيث يتقدم الطالب أو ولى الأمر بطلب التظلم فى المديرية التعليمية التابع لها مرفقاً به إيصال السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة، مؤكداً أن مواعيد الاطلاع تبدأ من 9 صباحاً بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، على أن يلتزم الطالب بالوجود بمقر لجنة النظام والمراقبة فى الموعد المحدد له للاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية. وأكد نائب وزير التعليم أنه يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية: «وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة».

وتابع: «يحق للطالب تدوين أى ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائياً استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع، ويقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه».

وأكد أنه إذا ثبت حق الطالب فى تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل، وتتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة (الطالب/الطالبة) بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة، بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت إحصائيات نسبة نجاح هذا العام، وتفاصيل شرائح المجاميع، وعدد الطلاب الأوائل، وأشارت الإحصائيات إلى تفوق البنات على البنين فى نسبة النجاح العامة، بواقع 82٫9%، مقابل 79.9%، فيما ارتفعت نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضى بنسبة 2٫9%. وتخطت مجاميع الشريحة الأولى من فئة 95% إلى أقل من 100% هذا العام، بنسبة تزيد 0٫73% على العام الماضى، فيما انخفضت النسبة فى فئة المجاميع من 90% إلى أقل من 95% هذا العام عن العام الماضى، بنسبة 0٫79%، وانخفضت مجاميع فئة 80% إلى أقل من 90% هذا العام عن العام الماضى بنسبة 0.38%.