دليل الجامعات الخاصة وتخصصاتها في مصر لطلاب الثانوية العامة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يتطلع الكثير من الطلاب إلى الجامعات، لبداية مشوار التعلم والاستعداد لسوق العمل، وتوفر الجامعات الخاصة عدد من كليات القمة بمجموع أقل، وتستعرض "الوطن" الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتخصصاتها في مصر، وهي كالآتي..

جامعة 6 أكتوبر

تضم الجامعة 15 كلية معتمدة ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وهي:

كلية الطب البشري.

كلية الصيدلة.

كلية طب الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الهندسة.

كلية السياحة والفنادق.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية التربية.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الإعلام وفنون الاتصال.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية الحاسبات ونظم المعلومات.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الفنون التطبيقية.

كليه الفنون الجميلة (العمارة)

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تضم الجامعة 13 كلية تدرس تخصصات مختلفة، وهي كالآتي ..

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية التكنولوجيا الحيوية.

كلية الهندسة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية الإعلام.

كلية اللغات والترجمة.

كلية تكنولوجيا المعلومات.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الإرشاد السياحي.

كلية التربية الخاصة.

جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

تضم عدد من الكليات في تخصصات مختلفة، مقسمة كالآتي..

كلية طب أسنان

كلية الصيدلة

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب الألي

كلية العلوم الإدارية

كلية الإعلام

كلية اللغات

كلية الفنون والتصميم

جامعة مصر الدولية

وتضم عدد من الكليات القمة، وهي كالآتي ...

كلية تكنولوجيا المعلومات.

كلية إدارة الاعمال.

كلية الهندسة.

كلية طب الأسنان.

كلية الإعلام.

كلية الصيدلة.

كلية اللغات.

الجامعة الالمانية في مصر

واحدة من أهم الجامعات الدولية، وهي 9 كليات هي..

كلية تكنولوجيا الإدارة

ماجستير إدارة الاعمال MBA

كلية نظم المعلومات الإدارية

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

كلية هندسه تكنولوجيا الاعلام

كلية هندسه تكنولوجيا المعلومات

كلية هندسة وعلوم المواد

كلية الفنون التطبيقية

كلية العمارة

كليه حقوق

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

تتكون من عدد من الكليات وهي ...

كلية علوم الحاسب

كلية الهندسة

كلية الاعلام

كلية الإدارة

كلية الصيدلة

كلية طب الاسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب

جامعة الأهرام الكندية

واحدة من أهم الجامعات الخاصة، وتضمم عدد من الكليات كالآتي..

كلية الصيدلة

كلية الإعلام

كلية علوم الحاسب

كلية إدارة الاعمال

كلية طب الفم والاسنان

كلية الهندسة

كلية التصميم والفنون الإبداعية

كلية اللغات والترجمة

كلية العلاج الطبيعي

الجامعة البريطانية في مصر

من أهم الجامعات الدولية في مصر، وهي تضم عدد كبير من الكليات...

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية الاعلام والاتصال

كلية الحقوق

كلية الهندسة

كلية هندسة البيئة والطاقة

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الاعمال

كلية الفنون والتصميم

جامعة بدر بالقاهرة

تضم عدد من الكليات وهي كالآتي..

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والأسنان

كلية طب العلاج الطبيعي

كلية الطب البشري

كلية العلوم السينمائية والمسرحية

كلية الطب البيطري

كلية التشريع والقانون

كلية السياسة والاقتصاد

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية المساعدة

كلية التمريض

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

كلية اللغات والترجمة

كلية الفنون التطبيقية.

جامعة دراية

تضم الجامعة 10 كليات هي:

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

كلية العلاج الطبيعي

كلية طب الأسنان وصحة الفم

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية إدارة الأعمال

كلية السياحة

كلية الصحافة والإعلام

كلية الفنون التطبيقية

كلية الألسن

جامعة فاروس

مقرها الرئيسي في الإسكندرية، وهي تضم 11 كلية كالآتي...

كلية الصيدلة

كلية طب الاسنان

كلية الهندسة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلاج الطبيعى

كلية العلوم المالية والادارية

كلية اللغات والترجمة

كلية الدراسات القانونية

كلية السياحة وإدارة الفنادق

كلية الاعلام وفنون الاتصال

كلية الفنون والتصميم

كلية جامعة النهضة

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب

كلية إدارة الأعمال

كلية الإعلام والعلاقات العامة

الجامعة المصرية الروسية

تضم 4 كليات فقط هي كالآتي..

كلية الهندسة

كلية الصيدلة

كلية طب الفم والاسنان

كلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

تضم عدد من الكليات وهي..

كلية طب الفم والأسنان.

كلية الهندسة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعى.

كلية الطب البشري.

جامعة هليوبوليس

تضم عدد من الكليات وهي..

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

كلية الهندسة المستدامة

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية الزراعة الحيوية

جامعة سيناء

تضم عدد من الكليات وهي..

كلية العلوم الهندسية.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية طب الفم والأسنان.

كلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي.

كلية تكنولوجيا الإعلام.