وفاة متطوع بمسجد آيا صوفيا في تركيا بنوبة قلبية

توفي متطوعًا في جامع آيا صوفيا يدعى عثمان أصلان، بعد إصابته بنوبة قلبية مات على إثرها.

وحرصت دار الإفتاء التركية على نعي أصلان، الذي عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

وجاء في نعي الافتاء التركية: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين موظفين للإرشاد التطوعي، من أجل الترحيب بالزوار وضمان الامتثال للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا داخل المسجد".

وأضاف البيان: "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".

وتابع: "تم إرسال جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".