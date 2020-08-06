رئيس القطاع الهندسي بـ"التعليم العالي": نسب الإنشاءات تخطت الـ50%

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن «الجامعات الأهلية بمثابة نقلة متميزة للتعليم الجامعى»، لافتاً إلى أنها لا تسعى للربح، ولكن تهدف إلى إخراج كوادر علمية متميّزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، ومؤهلاً لوظائف المستقبل.. وإلى نص الحوار:

د. عبدالحميد شعيرة: بدء الدراسة بجامعات "العلمين والجلالة والملك سلمان" العام الدراسى الجديد

ما الجامعات الأهلية الأقرب للافتتاح وبدء الدراسة بها؟

- جامعات «العلمين الدولية، الجلالة، الملك سلمان»، حيث تخطت نسب الإنشاءات بها الـ50%، ففى الأولى الأمور طبيعية وجارٍ الانتهاء من 3 مبانٍ رئيسية، و«الجلالة» تخطت نسبة الإنشاءات الـ50%، وبها الكثير من المبانى التى تصلح للدراسة، والأخيرة بفروعها الثلاثة، ففرع شرم الشيخ اكتملت جميع الإنشاءات به، و«الطور» وصلت إلى نسبة 70%، و«رأس سدر» العمل يسير بها جزئياً، وجارٍ شراء الأجهزة والمعدات لهم، والانتهاء من البنية المعلوماتية، أمّا بالنسبة لـ«المنصورة»، فهى فى طور الإنشاءات الأولية لها، ومن المقرر افتتاحهما خلال سبتمبر المقبل أو مطلع أكتوبر.

وماذا عن نظام الدراسة بها؟ وطبيعة برامج الجامعات الأهلية؟

- ستعتمد الدراسة بالجامعات على نظام «الساعات المعتمَدة»، الذى يتيح للطلاب اختيار المقررات فى كل فصل دراسى، تحت إرشاد أكاديمى يتابع تقدّم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح، والجامعات الأهلية تعتمد على التطلع للوظائف المستقبلية، ببرامج علمية تستشرف سوق العمل بعد 5 سنوات، حيث يتم تأهيل الخريج كى يكون منافساً قوياً فى أى مكان، ويتميز بالقدرة على التأقلم، طبقاً لطبيعة الوظائف المستقبلية، ويستند إلى التعليم المستمر عن طريق التعلم بالذات.

ما أبرز البرامج المقرر بدء الدراسة بها؟

- برامج كثيرة تعتمد على «تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى» والطاقة والمياه لمختلف المجالات التى تعتمد على اللغات التطبيقية، حيث تأهيل المتعلم، لأن يكون حاملاً لأكثر من لغة تساعده على الانخراط فى سوق العمل مباشرة، وهناك برامج فى السياحة والاقتصاد والإدارة الحديثة والفنون المتنوّعة وتكنولوجيا صناعات النسيج.

وكيف سيتم التطبيق؟

- فى «جامعة الملك سلمان الدولية - القطاع الهندسى» سيتم تشغيل برامج هندسة الطاقة وهندسة المياه وهندسة الحاسب و4 برامج بكلية الهندسة التكنولوجية، كالأجهزة العامة والتكيّف، أما بالنسبة لـ«العلوم الأساسية»، فسيتم تشغيل برامج كيمياء البترول والجيولوجيا، وفى «الإدارة»: تشغيل برامج للمحاسبة والتسويق، و«العلوم الزراعية»: برنامج الإنتاج النباتى، و«السياحى»: برامج الترجمة الفورية واللغات التطبيقية وبرامج للسياحة والترفيه، وإدارة الفنادق والمجتمعات السياحية وبرامج للعمارة، وفى «الفنون»: التصميم والجرافيك والفوتوغرافيا والرسوم المتحركة.

"الجامعات الأهلية" نقلة واعدة تنتج خريجاً مؤهلاً لوظائف المستقبل.. وهدفها البحث عن الطالب المتميز ولا تسعى للربح

وماذا عن جامعة الجلالة؟

- جامعة الجلالة، سيتم تشغيل برامج للغويات، وعلم النفس والجيومعلوماتية لـ«العلوم الإنسانية»، وفى «العلوم الإدارية» ستكون هناك برامج اللوجيستيات ونظم ومعلومات الأعمال، وبرامج المنشآت السياحية والفندقية، وفى «الإعلام» سيكون عمل برامج الإنتاج التليفزيونى والإنتاج الإخبارى والإعلانى والسينمائى، و«الفنون» سيتم تشغيل برامج للتصميم الداخلى وبرامج للفنون البصرية، وأخرى للتصوير والصور المتعدّدة، وفى الحاسبات، سيتم تشغيل برامج هندسة الذكاء الاصطناعى، وفى «الهندسة» برامج هندسة مواد التصنيع وهندسة التشييد وهندسة «الميتاكرونكس»، والهندسة الرقمية، و«العلوم الأساسية» برامج فى هندسة تكنولوجيا النانو، وبرامج التكنولوجيا الحيوية وبرامج تكنولوجيا التعدين، بجانب برامج كلية التغذية الصناعية، المتمثّلة فى برامج تكنولوجيا التغذية والألبان، و«للقطاع الطبى» سيتم تشغيل برامج طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية الطبية التطبيقية المتمثّلة فى المختبرات وتكنولوجيا الأشعة والتمريض.. أما فى «العلمين» فسيتم تشغيل برنامج فى المحاسبة والتمويل والإدارة والاستثمار والتسويق، إضافة إلى برامج الدراسات القومية الدولية، وبالنسبة للفنون، فيتم تشغيل برامج تصميم الأثاث والملابس، والقطاع الهندسى سيتم تشغيل برنامج إدارة المنشآت والعمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وفى الحاسب سيتم عمل برامج علوم الحاسب.

وماذا عن نِسب الأعداد المقرر قبولهم بتلك الجامعات العام الدراسى الجديد؟

- بالنسبة لجامعة الملك سلمان، سيتم تشغيل 21 برنامجاً تعليمياً بمعدل 1200 طالب كمرحلة أولى، و«الجلالة»: سيتم تشغيل 36 برنامجاً بمعدل 1500 طالب كمرحلة أولى، و«العلمين»: 10 برامج بـ500 طالب كمرحلة أولى.

وماذا عن أعضاء هيئة التدريس؟

- جارٍ الانتهاء من إجراءات القبول والاختبارات المقرّرة لهم للتعيين.

تنسيق القبول

يتم قبول الطالب بالبرامج بالنسب المئوية للثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات بالحد الأدنى، وكما هو متبع بنظام التنسيق للجامعات الخاصة، وبعدها يتم عمل اختبارات قبول له لتحديد قبوله من عدمه، يتم إجراء اختبارات قبول للطالب، والمتمثلة فى اختبارات اللغة والمهارات والقدرات الشخصية، وفقاً لتخصّصات البرنامج وقابليته لهذه البرامج، ومن ثم تكون الأولوية للمتميزين، والجامعات الأهلية هدفها البحث عن الطالب المتميز ذى الكفاءة، دون البحث عن الربح وجنى الأموال، ومصروفاتنا أقل بكثير من مصروفات الجامعات الخاصة، إضافة إلى أن من ضمن أهدافها تقديم أكبر عدد من المنح الدراسية للمتميزين، بمعدل لا يقل عن 25% من أعدادها سيكون منحاً.