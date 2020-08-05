"التعليم العالي": اتجاه لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشري

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، سيناقش في اجتماعه المقبل، الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة بجميع القطاعات بالجامعات وخاصة الكليات الطبية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة، خاصةً في مجال التكنولوجيا والمجالات التي يتطلبها سوق العمل الحالي، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيُعقد في منتصف الشهر الجاري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، ورؤساء الجامعات، لمتابعة استعدادات الجامعات لتنسيق 2020، ومناقشة الأعداد المقرر قبولها بالكليات، مضيفاً أن هناك اتجاهاً لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشري، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء العام الماضي، بضرورة التوسع في زيادة أعداد الخريجين من كليات الطب الفترة المقبلة لسد احتياجات الدولة المصرية من الأطباء البشريين، بالإضافة إلى الاحتياج الشديد للأطقم الطبية بعد جائحة فيروس "كورونا".

وأضاف المصدر أن الوزارة ما زالت تعمل وفق دراسات تم وضعها تحدد لها أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي تمتد لـ5 سنوات مقبلة، موضحاً أن الدراسة موضوعة وفقاً للمعايير العالمية لإعداد الفرق الطبية، مقارنة بإجمالي عدد السكان، لافتاً إلى أنه تم تطبيقها منذ العام الماضي، موضحاً أن الدراسة أوصت بضرورة زيادة عدد طلاب كليات الطب الذين يتم قبولهم بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10000 طالب سنوياً، وفقاً لإمكانيات الكليات.