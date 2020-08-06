فيديو.. تعبئة سكر من على الأرض بأحد المصانع.. وتحذير: فيه فضلات فئران

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعبئة السكر بطريقة بدائية في أحد المصانع حيث يجلس أحد الشباب على السكر ويتولى تعبئة الأكياس بيده مباشرة ثم يعطيها لزميله الذي يزنها بينما يتولى آخرون عملية الجمع في أكياس كبيرة.

الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أكدت أن تعبئة السكر بهذه الطريقة يفتقد لكل الاشتراطات الصحية، معتبرة أن تعبئة المواد الغذائية بهذا الشكل مصيبة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت لـ"الوطن"، أن وجود السكر على الأرض بهذه الطريقة يجعله عرضة للحشرات والقوارض محذرة من إمكانية نقله لأمراض قاتلة للإنسان والتي تصل إليه عن طريق فضلات القوارض "الفئران" فضلًا عن تعبئتهم المواد الغذائية بدون اتباع الاشتراطات الصحية والتي تلزم وجود قفازات وماسكات للوجه.

وأكدت أنه حال إصابة أي شخص منهم بكورونا يمكنه أن ينقل الفيروس الذي يعتبر مجهول بالنسبة للبشرية حتى الآن.

وأشارت إلى أن هذه السكر عرضة لكل أنواع الأوبئة والحشرات وفضلات القوارض والحشرات والحيوانات لافتة إلى إمكانية حدوث تلامس بين السكر وبعض الحيوانات الضآلة مما قد ينقل الطفيليات للسكر.

وطالبت زكي الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك بشن حملات على هذه الأماكن لضبط هذه المخالفات ومعاقبة هؤلاء المخالفين الذين يعرضوا صحة المواطنين للخطر.