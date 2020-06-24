ضبط 16 طن سكر وملح و105 براميل زبادي مجهولة المصدر في القاهرة

ضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، 12 ألف كيس سكر بوزن إجمالي 12 طن سكر معبأ، و15 ألف كيس ملح بوزن إجمالي 4 أطنان ونص الطن مجهولي المصدر، داخل مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية بالجملة بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وتحرر محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع مواد غذائية غير مصحوبة بالمستندات، وتم التحفظ على الكمية على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على السلع كافة، وضبط الأسواق والتأكد من سلامتها وآلية وصولها للمواطن بيسر وسهولة، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما ضبطت إدارة الرقابة التجارية، 105 براميل داخلها 4725 لتر زبادي يوناني مجهول المصدر، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث، وتحرر محضر ضد المدير المسؤول عن إدارة الثلاجة لمخالفته أحكام القانون رقم 113 لسنة 84 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، والقانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود فواتير وانتهاء الصلاحية.