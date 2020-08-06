تفاصيل انفجار كوريا الشمالية.. عشرات الضحايا وغياب لعربات الإطفاء

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.

ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، أن تسرب غاز على ما يبدو تسبب في الانفجار، وإن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء الانفجار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الانفجارات هزت المدينة في أقصى شمال شرق البلاد بعد الساعة السادسة مساء بقليل وتسببت على ما يبدو في اشتعال حريق في الوقود المخزن في منزل.

وتسبب الحريق الأول في اشتعال أسطوانة من غاز البترول السائل في أحد المنازل، مما أدى إلى حدوث تفاعل متسلسل لما لا يقل عن 10 انفجارات في المنازل المجاورة.

ويشار إلى أن 30 من السكان المحليين على الأقل أصيبوا، كما تفيد تقارير غير مؤكدة أن ثلاثة ناجين من الانفجار توفوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم في المستشفى.

وكان على السكان المحليين إخماد الحرائق التي انتشرت في المنطقة السكنية المكتظة بالسكان حيث لم تصل أي سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

ولم ترد أي كلمة رسمية من كوريا الشمالية أو الصين حول ما حدث في مدينة هايسان الكورية الشمالية أمس، لكن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية وجماعات المراقبة الخارجية ذكرت أن انفجارات الغاز في منطقة سكنية خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وأظهر مقاطع الفيديو حريقًا يتوهج فوق قمم الأشجار، وتتخلله انفجارات متعددة تسببت في اندلاع أعمدة اللهب إلى السماء.

الفيديو تم التقاطه بواسطة شخص يدعى وانج بو، وكيل سفر في بلدة تشانجباي الحدودية الصينية والذي قال إنه صوره من متنزه في بلدة تشانغباي الحدودية الصينية.

وأضاف: "رأيت انفجارات وكان هناك الكثير من المتفرجين الذين كانوا ينظرون في هذا الاتجاه، لكن لا نعلم سبب وقوع الانفجارات".

وأشار وانج إلى أن الانفجارات وقعت على مسافة قريبة من دار الأيتام والسياحة بالمدينة، متابعًا: "العديد من المدن الحدودية الصينية قريبة جدًا من كوريا الشمالية، ولا تفصلها إلا حدود النهر".

وتحققت وكالة "أسوشيتد برس" من الواقعة، بعد فحص مقاطع فيديو سياحية أخرى للحديقة تظهر نفس الهياكل والأضواء، وقد تم تداول مقاطع فيديو أخرى للانفجارات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والكورية الجنوبية.