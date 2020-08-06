"حرب التطبيقات".. خلاف جديد بين أمريكا والصين

اتخذت الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، منحى جديد، بعدما بدأت أمريكا في محاربة التطبيقات الصينية مؤخرًا.

وأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، رغبة الحكومة الأمريكية في حذف كافة التطبيقات الصينية "غير الموثوقة" حد وصفه، من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ووصف بومبيو، تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، بالإضافة إلى تطبيق التراسل "وي شات" بأنهما "تهديدات كبيران".

وأشار بومبيو إلى أن بلاده تعمل على ما سماه بـ"الجهود الأمريكية من أجل شبكة نظيفة"، حيث ستعمل على حجب عدد من التطبيقات الصينية المختلفة، كما ستعمل على منع شركات الاتصالات الصينية من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والأعمال الأمريكية.

وتتوتر العلاقات الأمريكية الصينية منذ عدة أشهر، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بشهر ديسمبر الماضي، حيث اتهم ترامب الحكومة الصينية بالتسبب في تحول كورونا إلى وباء عالمي، حيث لفت في أكثر من مرة إلى إمكانية تخليق كورونا داخل مختبر صيني.