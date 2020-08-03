ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى أكثر من 4 ملايين و690 ألف شخص

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و690 ألفاً و404 أشخاص.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 155 ألفاً و124 شخصا على الأقل توفوا في الولايات المتحدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز 22 ألفاً و449 إصابة و264 وفاة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة اليوم.