مياهه خضراء وملوثة.. تفاصيل غرق طفل في حمام سباحة عمقه 3 أمتار

حكى محمود سيد إبراهيم تفاصيل وفاة نجله في أحد حمامات السباحة الخاصة ببشتيل بعد انقاذ ابن عمه وصديقه من الغرق.

وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "حمام السباحة ميته خضراء وجايبين مواتير ري بتاعت الزراعة وبيشفطوا المية دي" مشيرًا إلى أن حمام السباحة موجود في بشتيل بمحافظة الجيزة.

وأضاف: "كانوا رايحيين يحتفلوا بالعيد في حمام السباحة وابن عمه كان هيغرق فطلعه وفضل يلعب في المية شوية وبعد شوية اختفى وراحوا لعامل الحمام قالهم يمكن خرج برة او راح الحمام".

وأكد أن نجله استقر في قاع الحمام ولم يشعر به أحد: "المية ملوثة وواحد قاله أنا دوست على واحد تحت" مشيرًا إلى أن الحوض عمقه 3 أمتار وليست له أي تراخيص والعاملين فيه لا يجيدون السباحة لافتًا إلى أنهم يؤجرون حمام السباحة مقابل 50 جنيها للساعة للفرد الواحد.

وطالب والد الطفل بالحصول على حق نجله مشيرًا إلى أن لديه ابن آخر معاق ويعاني من ضمور في العضلات وأن الطفل الراحل كان يساعده في تربية نجله المعاق ورعايته.