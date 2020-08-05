عاجل.. غرق طفل وإنقاذ شقيقته برأس غارب

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، فيما تم إنقاذ شقيقته من الغرق بأحد الشواطئ العامة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا، يفيد بمصرع طفل عمره 4 سنوات، إثر تعرّضه لإسفكسيا الغرق بشاطئ المطار جنوب مدينة رأس غارب، وتم انتشال الجثة كما تم إنقاذ شقيقته من الغرق.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف وإجراء الإسعافات الأولية للطفلة، والتي نُقلت في حالة سيئة لمستشفى رأس غارب في محاولة لإنقاذها، وتم ايداع جثمان الطفل مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.