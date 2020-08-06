تفاصيل وفاة 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بعمق 28 مترا

حكى الدكتور عبدالمنعم خضر مدير أثار أسوان والنوبة تفاصيل وفاة 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار.

وقال "خضر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "بقالنا أسبوع مش عارفين يطلعوا الجثث بتاعتهم ولسه الجثث مطلعتش لأنهم موجودين على عمق 28 متر أسفل المنزل".

وأضاف مستنكرًا: "شفت نتائج الدجالين والنصابين وصلت لإيه بالظبط"، لافتًا أنهم الضحايا وقعوا فريسة للطمع وأحلام الغنى السريع الزائفة وأن هذا هو الاساس الذي يقنع به الدجالين والمشعوذين ضحاياهم.

وأوضح "خضر" أن نتائج التنقيب عن الاثار كارثية وأهمها الخسارة المالية وتصل للموت أحيانًا لافتًا إلى أن الدجالين ينجحوا بطريقة كبيرة في خداع ضحاياهم خاصة في الصعيد.

وأشار أن الدجال في هذه الواقعة تم القبض عليه وأن من توفوا هم عمال الحفر لافتًا أن مؤجري المنزل تم القبض عليه: "لو الدجال جاي يغنيني كان من باب أولى أنه يغني نفسه".