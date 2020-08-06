دعوات للتظاهر ضد السراج بسبب تدني الخدمات وخلافات المجلس الرئاسي

ارتفعت الأصوات المنددة بسياسة حكومة الوفاق الليبية المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في المدينة وذلك تزامنًا مع تدهور الأحوال المعيشية في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر موقع "العربية الحدث" أنه خلال الساعات الماضية انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في تظاهرات ومسيرات في طرابلس غدا الجمعة، للتنديد بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والانتفاض ضده وأن بعض الأصوات الداعية إلى المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بسبب تردي الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء وماء، فضلاً عن انتشار القمامة في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

وفي سياق متصل كشفت "العربية الحدث" عن وجود خلافات متصاعدة بين فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق الذي هاجمه بحدة، وأن معيتيق وجه إلى السراج انتقادا شديدًا بشأن مؤسسة الاستثمار، مؤكداً أن الأخير يملك صلاحيات محددة لا ينبغي تخطيها معتبرًا في بيان أن السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها.

وانتقد نائب رئيس حكومة الوفاق سلوك السراج بسبب المؤسسة الليبية للاستثمار والتي أشعلت فتيل الخلاف بينهم، حيث أوضح نائب السراج في بيانه أنه وفقًا للاتفاق السياسي يستوجب أن تكون رئاسة مجلس أمناء المؤسسة متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس ونواب ووزراء الدولة وليس الرئيس منفردًا.

هذا ويرأس السراج حكومة الوفاق المدعومة من تركيا والتي تستخدم الميليشيات المسلحة الإرهابية في فرض سيطرتها بينما يسيطر الجيش الوطني الليبي على أغلب الأنحاء في ليبيا عدا العاصمة طرابلس وبعض المناطق.