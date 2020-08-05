واشنطن تدين تدخلات تركيا في ليبيا وتصفها بالتهديد على الاستقرار العالمي

أدان روبرت أوبرين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، في إشارة واضحة لجلب تركيا المرتزقة والمدربين العسكريين لدعم ميليشيات الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح أوبرين، أن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مستنكرًا تواصل تركيا في إرسال المرتزقة والمتطرفين إلى الأراضي الليبية.

وخلص تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف من المرتزقة السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2020 وذكر التقرير أن تركيا عرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مرتزقة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.