الهلال الأحمر الكويتي يطلق جسرا جويا لنقل مساعدات إلى بيروت

أعلن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتية أنور الحساوي، انطلاق جسر جوي إلى لبنان لتقديم المساعدات اللازمة بعد انفجارات مرفأ بيروت.

وأوضح الحساوي – في تصريح صحفي، اليوم الخميس – أنّ الجسر الجوي يتضمن نقل 5 سيارات إسعاف، و5 آلاف كيس دم فارغة، إضافة إلى كمية من المواد الطبية اللازمة، وعدد من المتطوعين لنقل الاحتياجات وفق رؤيتهم على أرض الواقع.

وأضاف أنّه تم فتح باب التبرعات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الخاص بالجمعية للتبرع بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، لافتا إلى أنّ الهلال الأحمر الكويتي، لن يدخر جهدا في توفير العلاج والأدوية والمستلزمات الضرورية لإيواء المتضررين جراء الانفجار.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد العنزي، التواصل مع نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف أبوشرف، لتقديم المساندة الطبية اللازمة للشعب اللبناني، عبر إرسال مستشفيات ميدانية، وأطباء متطوعين لعلاج جرحى الانفجار الضخم.

وأضاف العنزي أنّ الجمعية ستنسق مع وزارة الصحة الكويتية، ومجلس الوزراء الكويتي، للمساندة والمساعدة في تقديم الدعم للشعب اللبناني.