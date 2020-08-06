فنون جميلة حلوان تعلن خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2020

تبدأ كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020/2021، السبت الموافق 8 أغسطس 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية، حيث يدخل كل طالب على موقع التنسيق لتسجيل الاختبارات التي يرغب بها على الرابط التالي: http://tansik.egypt.gov.eg.

وتتضمن مراحل أداء اختبارات القدرات، مرحلة مراجعة البيانات والحصول على كود الدفع، ومرحلة السداد الإلكتروني لرسوم الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم معرفة نتيجة الاختبار وذلك من خلال الرابط التالي: http://app2.helwan.edu.eg// kodrat.

وتنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، لاختبار (الفنون) ويتضمن اختبار رسم واختبار تصميم، وكذلك اختبار (العمارة) ويتضمن اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار.

وتكون مدة الاختبارات ساعتين ونصف الساعة فقط، والأدوات المطلوبة هي الأقلام الرصاص بدرجاتها وممحاة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 60% من إجمالي الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.