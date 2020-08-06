بدء تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا.. إليك كل ما تحتاجه من خطوات وأوراق

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، خلال الساعات القليلة الماضية في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، لإجراء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وتستعرض لكم "الوطن" كل ما تحتاجه من خطوات وأوراق من أجل تسجيل الرغبات الخاصة بطلبة الثانوية العامة، من أجل بدء إجراء اختبارات الكليات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بتنسيق 2020

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2) – عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

يذكر أن تلك المرحلة قاصرة على خريجي الثانوية العامة المصرية فقط، ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 2020

أولا: يقوم طلبة الثانوية العامة بالتسجيل لاختبارات القدرات هذا العام عبر الضغط هنـــا.

ثانيا: يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

ثالثا: يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.

رابعا: سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

خامسا: ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

سادسا: يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

سابعا: عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.