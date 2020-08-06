روسيا تحذر من 4 سلالات جديدة للإنفلونزا تظهر قريبا

كشفت وزارة الصحة الروسية، عن أنّ 4 سلالات جديدة للإنفلونزا ستظهر في الخريف، إضافة إلى فيروس كورونا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قالت الدكتورة تلتيانا روجينتشوفا رئيسة قسم البحوث السريرية في المعهد المركزي لعلم الأوبئة بروسيا، إنّ السلالات الأربع هي من النوعين A و B: "ثلاث سلالات من سلالات الإنفلونزا الأربع المنتظرة، جديدة تماما، والسلالة الرابعة هي من نوع В، الذي انتشر السنة الماضية".

ومن المتوقع انتشار النوعين A و B، اللذين يختلفان عن سابقهما بكونهما جديدين.

وأوضحت الدكتورة آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا، أنّه بحسب المنظمة الصحة العالمية، فاللقاحات ضد هذه الأنواع من الإنفلونزا متوفرة، ما يعني أنّ التلقيح ضد الإنفلونزا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

واستكملت حديثها بأنّ تركيب لقاح سلالة الإنفلونزا، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية الثلاثي التكافؤ، يضم جميع السلالات الجديدة، ما يعني أنّ توقعات المنظمة العالمية بأنّ فيروسات الإنفلونزا التي ستنتشر هذه السنة، لم يتم التلقيح ضدها في الماضي، يؤكد ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا هذا العام.

وأشار الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، إلى أنّه بسبب الفيروس التاجي، تناسى الناس أنّ هناك أمراضا معدية أخرى بما فيها الإنفلونزا، التي تزورنا سنوي، ولكن للأسف في هذه السنة يبدو أنّ فيروس الإنفلونزا سيتغير، وستنتشر منه 4 سلالات جديدة، لذلك أنصح الجميع بضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا هذه السنة".

وأضاف تيماكوف أنّ يجب ألا ننسى أنّ هذه السلالات ستنتشر إلى جانب الفيروس التاجي، أي أنّه مع حلول فصلي الخريف والشتاء سيكون الجميع معرضين للخطر، لذا فمن الضروري حماية النفس في الوقت المناسب بالتلقيح ضد الإنفلونزا.