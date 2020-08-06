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محافظ شمال سيناء يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لانتخابات "الشيوخ"

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حسين ابراهيم
11:02 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء المدن والأحياء والجهات التنفيذية بالمحافظة، لوضع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ التي سوف تجرى خلال أيام قليلة.

وأكد المحافظ أن الديوان العام على مسافة واحدة من جميع المرشحيين المحتملين وأن التجاوزات أو الخروقات من شأن لجان الانتخابات القانونية التابعة لمحكمة شمال سيناء، لافتة إلى أن مهمة المحافظة هو توفير المناخ العام لجميع المرشحين والناخبين، وسبل الأمان بمساعدة القوات الأمنية.

جدير بالذكر أن 8 مرشحين محتملين يتنافسون على مقعدي مجلس الشيوخ بشمال سيناء، بينهم سيدة واحدة مرشحة حزب مصر القومي والممثلة الوحيدة للمرأة في الانتخابات بالمحافظة.

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