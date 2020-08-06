حنان ترك تدعو لـ"أهالي بيروت": اللهم اشف مصابهم واحفظهم

أعربت الفنانة حنان ترك عن حزنها الشديد لما حدث في لبنان من انفجار، خلّف عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وكتبت ترك، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظ لبنان وارحم موتاهم والطف بهم وآمن خائفهم واشف مصابهم واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.