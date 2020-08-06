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موقع التنسيق الإلكتروني يستقبل 7 آلاف طالب بعد ساعات من فتحه

كتب:

أحمد أبوضيف
10:08 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
السيد عطا

السيد عطا

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق، خلال الساعات القليلة الماضية، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة، الراغبين في إجراء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج للقبول بها، اجتياز الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الموقع بدأ استقبال رغبات الطلاب صباحا تجريبيا، حيث استقبل حتى الآن أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة، سجلوا لاختبارات القدرات.

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