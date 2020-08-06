المترو: مستمرون في فرض غرامات على الركاب المستقلين القطارات دون كمامات

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن الاستمرار في فرض غرامات فورية على الركاب المستقلين لقطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدون كمامات طبية، وذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشركة ما زالت تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، لمنع انتشار الفيروس.

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أنه لا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، والعمل على إصلاحها لعدم تعطل حركة القطارات.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن الشركة مستمرة في توفير الكمامات الطبية بشبابيك التذاكر بالمحطات للجمهور، ضمن إجراءاتها الوقائية، لافتا إلى أن أعمال النظافة مستمرة يوميا، إضافة إلى تعقيم القطارات بشكل دوري، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر كل ساعتين، موضحا أن الإذاعة الداخلية بمختلف محطات المترو تقوم بالتنبيه اللحظي على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية خلال الدخول للمحطات واستقلال القطارات لعدم التعرض للغرامات الفورية.

وأضاف المتحدث الرسمى للمترو، بأن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، مؤكدا على أن جميع قطع الغيار متواجدة بورش المترو، لافتا إلى أن هناك إجراءات أحترازية من تعقيم وتطهير ورش الصيانة والمعدات للوقاية من فيروس كورونا.