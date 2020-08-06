بعد "صفر" كورونا.. مستشفى بنها التعليمي للأطقم الطبية: شكرا لكل بطل

وجهت مستشفى بنها التعليمي في القليوبية، بقيادة الدكتورة أمنية محمود خليفة، الشكر للأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى خلال فترة جائحة كورونا بعد تسجيل "صفر" إصابة بكورونا، وجاء بيان المستشفى، "شكرا لكل بطل وقف في أزمه كورونا راجل ومخافش وكان مستعد يضحي بنفسه عشان يقدم الخدمة الطبية لأهالينا المصابين".

وتابع بيان المستشفى، "لو الوضع يسمح كان هيبقي في احتفالية وتكريم لكل بطل من أبطالنا، بس مش هنقدر نعمل كده وأحنا فقدنا اتنين من أخواتنا، مس سومية يوسف، وخالد حجاج، إحنا بنهدي لأرواحكم الطاهرة هذه الملحمة، بيتم الآن تطهير وتعقيم المستشفي تمهيدا لإرجاع المستشفي كالسابق واستقبال المرضي والحوادث".

وأكد البيان، "مع وجود استقبال منفصل لاستقبال وفرز حالات الكورونا، وتتقدم الدكتورة أمنية خليفة مدير عام المستشفي بكل الشكر والتقدير للطاقم الطبي علي ما بذلوه من جهد لإتمام تلك الملحمة بنجاح باهر".

وكانت مستشفى بنها العام بقيادة الدكتور أمنية محمود خليفة مدير المستشفى، أعلنت تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، حيث إن المستشفى أصبحت الآن بدون مصاب واحد، موضحة أنه بلغ إجمالى عدد المتعافين من المستشفى منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن 320 متعافيا.

وأشارت الدكتورة أمنية محمود مديرة المستشفي، إلى أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة للحالات بالمنازل لـ 2593 حالة، موضحة أن المستشفى كانت لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت، أنه تم البدء في عملية التطهير لأقسام المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة الطبية العادية، واستقبال المرضي العاديين غير كورونا، مشيرة إلى أنه كان من المقرر الاحتفال بهذا الإنجاز إلا أنه تم تأجيله نظرا لوفاة ممرضة بالمستشفى منذ أسبوعين كانت تعمل بالحجر الصحي.