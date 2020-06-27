في أول يوم لعودة النشاط.. غلق مقهى قدم شيشة بكفر الشيخ

أغلقت محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، مقهى بشارع المصنع، بعاصمة المحافظة، وذلك لتقديمه الشيشة للمواطنين ومخالفته قرار رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها اللواء ياسرحفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، للمرور على المقاهي والمطاعم، للتأكد من انضباطها، حيث جرى غلق المقهى ومصادرة "الشيش"، وطاولة يتم استخدامها بالمقهى، وتم تشميع المقهى، وتحرير محضر.

كما جرى تحرير 3 محاضر لصاحب مقهى آخر ومطعمين، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات التي أقرتها الدولة لإعادة فتح المقاهي والمطاعم.

شارك فى الحملة إشراف اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمود الكمونى مأمور قسم أول كفرالشيخ، والمقدم محمد عادل موسى، رئيس قسم المعلومات بإدارة البحث والمقدم احمد عبدالسلام الشناوي، رئيس قسم المرافق.

ولازالت الحملة تباشر أعمالها، للتأكد من التزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.