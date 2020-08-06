زكي: قناة السويس الجديدة حققت أمانا ملاحيا

قال المهندس وجدي زكي المدير التنفيذي لقناة السويس الجديدة، إنّ قناة السويس الجديدة كانت طفرة لتسهيل عبور السفن العالمية، ولها مميزات كبيرة جدا، حيث شهد تصنيف الأمان لقناة السويس طفرة كبيرة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتابع زكي، خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ قناة السويس الجديدة كانت موازية للقناة القديمة، حيث أصبح للقناة اتجاهين في كل قناة، بدلا من أن يكون الاتجاهين في القناة الواحدة، والآن أصبح هناك اتجاه من بورسعيد للسويس والقناة الثانية من السويس حتى بورسعيد.

وأضاف زكي، أنّ القناة الجديدة طولها 72 كيلو ومنقسم لـ3 أجزاء، الأول من الكيلو 50 ترقيم قناة من عند فنار بورسعيد، ومن الكيلو 50 للكيلو 50 كان عبارة عن عملية توسيع للقناة الغربية، لكنها الآن أصبحت ممر ملاحي، مؤكدا أنّ القناة الجديدة كانت أبعادها أكبر من تلك الخاصة بالقناة القديمة، وزادت في عرضها 20 مترا، وهو رقم كبير للغاية.

وأوضح أنّ القناة الجديدة تواكبت مع التطور العالمي للسفن، وأغلقت الطريق أمام المنافسين التقليديين لقناة السويس، حيث أصبحت المراكب تستغرق 11 ساعة في المرور بعدما كانت تستغرق 18 ساعة للمرور من الشمال للجنوب.

واستكمل زكي أنّ الجميع يبحث عن توفير الوقت والجهد والتكاليف، وإضافة لذلك للأمن والأمان، مشيرا إلى أنّ قناة السويس الجديدة حققت الأمان الملاحي: "قبل نحو عامين ونصف العام، وقع حادث في قناة السويس القديمة واضطرت إدارة القناة لغلقها نحو 10 أيام، وخلال الـ10 أيام كان يتم الاعتماد على القناة الجديدة، وإذا لم يكن هناك قناة جديدة لحدثت مشكلة كبيرة جدا وكانت ستكون سمعة سيئة للقناة أمام السفن".