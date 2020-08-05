"ربيع": قناة السويس الجديدة رفعت عوائد الهيئة لـ 5.7 مليار دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة رفعت عوائد الهيئة لـ 5.7 مليار دولار، لافتا إلى أن الرئيس السيسي رفض الحصول على قرض لحفر القناة الجديدة، "قال القناة بتاعة الشعب وهما اللي هيمولها، وبالفعل جمعنا 46 مليار جنيه، إحنا مكناش محتاجين المبلغ ده، أخدنا 20 مليار بس، وأقل من 3 شهور رجع العائد لأصحابه".

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أنه جرى الاستفادة من باقي مبلغ الـ 46 مليار جنيه بإنشاء الأنفاق الجديدة والطرق والمعابر التي تربط القناة، إضافة لمدينة الإسماعيلية الجديدة، والتي تستوعب 300 ألف شخص بواقع 57 ألف وحدة سكنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جرى تعميق القناة لاستقبال السفن العملاقة البالغ عمقها 66 قدم، لافتا إلى أن تصنيف قناة السويس قبل حفر القناة الجديدة ليس جيدا، ولكن بعد تعميق القناة وحفر القناة الجديدة تحسن التصنيف بشكل كبير.