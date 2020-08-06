بعد انفجار مرفأ بيروت.. جيش الاحتلال يعود لـ"الروتين" في الشمال

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل قدرت أن الكارثة التي وقعت في بيروت قللت بشكل كبير حافز وقدرة تنظيم "حزب الله" اللبناني للعمل ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بتقدير الوضع بشأن تداعيات الانفجار على التوتر في المنطقة الشمالية وهي المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه في هذه المرحلة تم اتخاذ قرار بعدم تغيير انتشار الجيش في المنطقة الشمالية، ولكن مثل هذا القرار من شأنه أن يقابل تغييرا آخر غدًا.

ووقع، أمس الأول، انفجارًا في مرفأ بيروت قتل فيه أكثر من 130 شخصًا وإصابة الآلاف، حيث وقع الانفجار في مستودع به مخزون كبير من "نترات الأمونيوم".

ومنذ نحو أسبوعين شهدت المنطقة الشمالية الإسرائيلية توترًا ما دفع جيش الاحتلال لتعزيز قواته في هذه المنطقة خوفًا من رد فعل من تنظيم "حزب الله" اللبناني بعد هجوم إسرائيلي في منطقة مطار دمشق قتل فيه أحد عناصر التنظيم.