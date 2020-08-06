هالة صدقي عن أحداث بيروت: اتحدوا واعملوا حزب واحد اسمه "شعب لبنان"

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها صورة لطبيبة تحمل طفلين خلال أحداث انفجار بيروت، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "هالة" على الصورة قائلة: "صباح الأمل يا بيروت، كل ما في شباب زي الملاك دي هتقومي يا بيروت، ألغوا الأحزاب ألغوا المعارضة ألغوا المظاهرات، اتحدوا كلكم واعملوا حزب واحد اسمه شعب لبنان، لبيروت من قلبي، سلاما لبيروت الجريحة".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.