هالة صدقي تشوق الجمهور بنهاية "ليه لأ": "تفتكروا إيه اللي هايحصل"

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من مسلسل "ليه لأ".

وطرحت "هالة" خلال تعليقها على الصورة تساؤلا للجمهور، قائلة: "هو ايه الحكايه ؟ مين اللي مع عاليا ده بكره اخر حلقه والبت ما تجوزنش ولا رجعت البيت تفتكروا ايه اللي هيحصل في اخر حلقه ؟".

ويوم الثلاثاء الماضي كانت قد نشرت الفنانة هالة صدقي عبر إنستجرام صوره تجمعها بالفنانة رجاء الجداوي، يوم 30 يونيو، رافعة علم مصر.

وكتبت صدقي: "زي النهارده، كان أهم يوم في حياتنا 30-6 كنّا بنصور وقررنا إننا نوقف التصوير وننزل التحرير، ربنا يقومك بالسلامة يا رجاء يا أعز وأجمل ست في الدنيا.. ادعولها تقوم بالسلامة".