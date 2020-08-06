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شكري يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

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أ ش أ
11:07 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
سامح شكرى وزير الخارجية

سامح شكرى وزير الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري، في وقت لاحق، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع نيكوس دندياس، وزير خارجية اليونان الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر، أن يناقش الوزيران - خلال المباحثات التي تعقد بمقر وزارة الخارجية - العلاقات المصرية - اليونانية المتميزة وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالاضافة إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص وتطورات الأوضاع في شرق المتوسط.

ومن المقرر، أن يعقد شكري ونظيره اليوناني مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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