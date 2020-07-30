اليونان: إبحار "بارباروس" التركية نحو قبرص "انتهاك صارخ"

قال نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، اليوم، إن وجود سفينة أبحاث الزلازل التركية "بارباروس"، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص "انتهاك صارخ" للحقوق السيادية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك خلال حديثه على الهواء، بعد ساعات من اكتشاف السفينة قبالة ساحل "فاماجوستا"، صباح اليوم، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

وقال نائب متحدث الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، إن الحكومة اتخذت خطوات على مستويات عدة فيما يتعلق بالاستفزازات التركية الجديدة بشأن إرسال سفينة استكشاف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

كان مسؤولون في حكومة فايز السراج، المدعومة بالميليشيات التركية، كشفوا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مداولات أدت إلى أن تتدخل "أنقرة" في ليبيا، وإرسال مرتزقة لدعمهم، واصفاً تدخُّل تركيا في الصراع بأنه "يسير جنباً إلى جنب مع مشاريعها الاقتصادية".

وأوضحوا أن الجانب الذى ينتمون إليه دخل في اتفاقات مع تركيا أواخر العام الماضي "كُرهاً"، معتقدين أنه لا خيار أمامهم. وقال مسؤول في مكتب "السراج"، بشرط عدم الكشف عن اسمه: "كان الأمر مثل لعبة خذ وهات. وقد استغلوا ضعفنا وقتها".