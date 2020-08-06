وزيرة الإعلام اللبنانية لـ"الوطن": نقدر دعم "السيسي" لنا بعد التفجير

أعربت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، في تصريح لـ"الوطن"، عن تقديرها للدعم المصري الذي قدم إلى لبنان عقب تفجير بيروت الذي خلف مئات الجرحى والقتلى والمفقودين منذ عصر الثلاثاء.

وقال الوزيرة اللبنانية: "نحن بلا شك نقدر كثيرا هذا الدعم المصري، وكذلك الدعم الذي وصلنا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب اللبناني".

وأضافت: "أيضا نقدر الدعم المعنوي الذي وصلنا من بعض الوزراء المصريين وخصوصا وزير الدولة للإعلام المصري الدكتور أسامة هيكل".

وقالت "عبدالصمد": "وهذا ليس جديدا علينا، مصر دولة صديقة وشقيقة وتقف مع لبنان في كل أزماته".

وأعلن السفير ياسر علوي سفير مصر في لبنان، مساء أمس، أن مصر، وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار ميناء بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وقررت مصر إيفاد عددا من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح "علوي"، أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين في مصابهم، وتنفيذاً لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق الى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مساء أمس، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت لتصل إلى 135 و5000 إصابة وعشرات المفقودين.

وتُظهر هذه الحصيلة ارتفاعا ملحوظا بعدد القتلى إذ كان قد بلغ 100 على الأقل في وقت سابق الأربعاء والإصابات كانت 4000.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة ارتفاعا مستمرا مع اكتشاف مفقودين جدد بين قتلى وجرحى خلال الساعات المقبلة.