فنانو العالم العربي يتضامنون مع لبنان ودعوات للتبرع

حالة من الحزن خيمت على نجوم الفن في الوطن العربي كله بعد حادث انفجار لبنان والذي راح ضحيته العشرات.

الإعلامية منى أبو سليمان، قالت تغريدة على "تويتر"، "كل من لديه بيت في جبال لبنان من الإخوة العرب ياليتيعرض على أصدقائه او معارفه او موظفيه الان..كثير من البيوت مدمرة و الهواء ب ⁧‫#بيروت‬⁩ به مواد كيميائية خطرة".

المطربة أحلام من جهتها، طالبت الجميع بالتبرع بالدم وكتبت عبر تويتر"ياجماعة اللي قريب من المستشفيات يتبرع بالدم إصابات كثيرة وخطيرة ⁧‫#لبنان‬⁩ ادعوا لهم".

أحلام قالت "لو كان عندي منزل كنت فتحته لأي حد متضرر من الانفجار المجرم بس للاسف ما املك بيت في لبنان ما املك الا الدعاء لهم الفنانة".

أروي جودة نشرت عبر حسابها بتويتر لينك للتبرع لمصابي لبنان وكتبت "من أول انهيار الاقتصاد لحرايق غابات لبنان للثورة للكورونا ودلوقتي الانفجار الرهيب ده والله ما بقيت عارفة اقول ايه ربنا يصبركم و يصبرنا ربنا يحفظ لبنان وشعبها الجميل الله يرحم اللي توفاهم الله ويصبر أهلهم و يقدرهم على كل الخسائر. للتبرعات".

وطالبت التونسية لطيفة بإنشاء صندوق لمساعدة المتضررين عبر تويتر"، "أمنية شخصية أطلبها من كل مواطن عربي لازم كلنا نقف وقفة إنسانية وتاريخية مع بيروت أمنيتي يتأسس صندوق خاص في كل بلد للمساعدات الإنسانية لكل المتضررين #وقفة_عز_مع_بيروت".

وقال تامر حسني عبر انستجرام "لكل جمهوري الحبيب في لبنان وحتى غير جمهوري ثقتي فيكم كبيره جدا وعملنا أنجح الحفلات في بلدكم العظيم لبنان اتمني تتجمعوا تاني وتعملوا مش حفله كبيره لا تعملوا حملة كبيره حمله خيرية للتبرع بالدم ولغير القادرين ممكن يتبرع بأي مبلغ مادي".

وطالب الإعلامي الأردني باسل الزارو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جمهوره بالتبرع لصالح متضرري لبنان.

وكتب باسل: "عشت سنتين في لبنان وماشوفتش من أهلها وناسها غير كل خير وحب وكرم، اللي حصل ده بجد يوجع القلب قوي لكل حد يقدر يساعد بأي حاجه أو يتطوع ادخلوا على اللينك اللي في آخر البوست بجد لبنان مايستاهلش كل اللي بيحصل ده .. ربنا يحفظكم و يحميكم يا رب".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.