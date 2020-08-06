محافظ القاهرة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي "الشيوخ"

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، لإعداد المقرات الانتخابية واستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وذكر المحافظ أن عدد الناخبين بالقاهرة حوالي 7768239 ناخبًا، موزعون على 1359 لحنة فرعية، داخل 652 مركزًا انتخابيًا بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ، بحضور المستشار علاء قنديل عضو الهيئة الوطنية للانتخابات ومساعد مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ، ومدير إدارة شرطة المرافق، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس ووضعها أمام المقار، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأضاف المحافظ أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة، وربطها بغرفة العمليات المركزية، وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة، وذلك لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات، والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه، وأماكن مبيت عناصر التأمين، والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية، ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وشدد المحافظ على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بتوفير 150 أتوبيسًا، و250 ميني باص لنقل قوات التأمين مع مراعاة تعقيمها بصفة دورية.

وأشار "عبدالعال" إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتوفير بدائل لها، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.