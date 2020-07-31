محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة قرارات منع التجمعات

وجه اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية، من أجل تنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالابتعاد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات، والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة، بحضور الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات لتفقد كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.