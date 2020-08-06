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نائبة تطالب بمناقشة قوانين المعاش المبكر والعاملين بالصناديق الخاصة

كتب:

حسام ابو غزالة
11:54 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بضرورة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة منها في شأن المعاش المبكر وإصلاح أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت عمالة التشجير.

وأكّدت النائبة في بيان لها، أنَّ البرلمان لابد أن ينهي عمله بشكل يرضي الشارع ويحاول تخفيف المعاناة التي يواجهها بعض الفئات في المجتمع.

وتابعت: "تعديلات قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، هدفها التغلب على مشكلة المعاش المبكر، وتلبي مطلب جماهيري كما تمس جميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات".

وأكدت أنَّ قانون تثبيت العمالة غير المنتظمة وإصلاح وضع المعنيين على الصناديق الخاصة يمسون أكثر من مليون مواطن ولابد من العمل على إقرارهم قبل انتهاء الفصل التشريعي.

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