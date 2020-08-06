زعيم كوريا الشمالية يرفض تعويض ضحايا انفجار الغاز: إهمالهم السبب

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إنَّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رفض منح ضحايا انفجار الغاز الغامض تعويضات، في قرار مفاجئ.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنَّ السلطات الكورية الشمالية رفضت منح الضحايا تعويضات، باعتبار أن إهمال السكان هو السبب في الحادث.

وذكرت سلطات مقاطعة "يانجقانج" إنَّها ستورد الأرز والبطانيات والملابس وغيرها من الضروريات للمتضررين من الحادث.

إلا أنَّه يقال إنَّ تكاليف هذه الاحتياجات سيدفع ثمنها الضحايا.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية، نشرتها صحيفة "ديلي إن كيه" التي تتخذ من سول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، وكذا وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد برس"، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث عن مصادر لم تسمها.

ونقلت "ديلي إن كيه" عن مصدر داخل كوريا الشمالية، أنَّ تسرب غاز على ما يبدو تسبب في الانفجار، وإن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم جراء الانفجار.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنَّ الانفجارات هزت المدينة في أقصى شمال شرق البلاد بعد الساعة السادسة مساء بقليل وتسببت على ما يبدو في اشتعال حريق في الوقود المخزن في منزل.

وتسبب الحريق الأول في اشتعال أسطوانة من غاز البترول السائل في أحد المنازل، مما أدى إلى حدوث تفاعل متسلسل لما لا يقل عن 10 انفجارات في المنازل المجاورة.

يُشار إلى أنَّ 30 من السكان المحليين على الأقل أصيبوا، كما تفيد تقارير غير مؤكّدة أنَّ 3 ناجين من الانفجار توفوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم في المستشفى.