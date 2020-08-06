الرئيس الفرنسي: الشعب اللبناني هو الضحية الأولى لتفجير بيروت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ الضحية الأولى لتفجير بيروت، هي الشعب اللبناني.

وأضاف ماكرون فور وصوله إلى بيروت، أنّ التضامن واجب مع لبنان بعد التفجير، مؤكدا أنّ بلاده تنسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات.

وتابع ماكرون: "سنقدم مزيد من المساعدات للبنان على الصعيد الأوروبي، وسيكون لدينا المزيد من الفرق الإنقاذية في لبنان"، لافتا إلى أهمية وضع حد للفساد والبدء بالإصلاحات كشرط للدعم.

وأوضح: "سنخوض حوارا صريحا ويجب تحديد المسؤوليات، وسأتولى تنسيق الدعم الأوروبي للبنان".