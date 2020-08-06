الأحد المقبل.. إجراء اختبارات القبول بمدرسة الضبعة للطلاب المتخلفين

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين استوفوا أوراقهم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

وحسب بيان وزارة التعليم، الصادر اليوم، تقرر عقد امتحان يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، للتالي:

- الطلاب المستوفاة أوراقهم ولم يتمكّنوا من حضور الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020.

- الطلاب الذين واجهتهم مشكلة فنية في أثناء تأدية الامتحان الأول يومي 26 و27 يوليو 2020.

وشددت وزارة التعليم، على الطلاب بمتابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة مكان وفترة الاختبار الإلكتروني والذي يعتبر اختبار مسابقة للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.