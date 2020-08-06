الأولى في الثانوية العامة بجنوب سيناء: حققت حلمي أنا وأسرتي

عمت الفرحة محافظة جنوب سيناء، عقب إعلان مديرية التربية والتعليم، العشر الأوائل لشهادة الثانوية العامة ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، والتي بلغت 89‎.5 ‎%‎، بواقع نسبة نجاح (البنين) 90.5 ‎%‎ بينما نسبة نجاح (البنات) 88.7 ‎%‎.

وجاءت الطالبة هبة هاني عبد الستار، بمدرسة الزهور الثانوية بنات التابعة لإدارة الطور التعليمية، على رأس قائمة الأوائل بالقسم العلمي شعبة علمي علوم، بمجموع 407.5 درجة .

والتقت "الوطن" الطالبة وأسرتها والذين أعربوا عن سعادتهم لتحقيق حلمهم جميعًا.

وقالت الطالبة هبة، كان حلمي أنا وأسرتي أن التحق بكلية الطب والحمد لله سوف ألتحق كلية طب الأسنان.

وتابعت: "تعبت كثيرًا لتحقيق هدفي، وتضاعفت ساعات المذاكرة من أجل تحقيق حلم والدي ووالدتي، الذين وفروا لي كل سبل الراحة والهدوء في المنزل، ولذلك أهدي نجاحي وتفوقي لهم".

وأوضحت أن الحصول على مركز في الثانوية العامة وتحقيق الهدف ليس بالشئ الصعب ولكنه يحتاج إلى إرادة وتدعم وتشجيع من الأسرة، إضافة إلى ترك الأسرة للطالب حرية اختيار دراسة المواد أول الشعبة التي يفضلها، مما سيكون له عامل كبير في التفوق.

وأضافت أنها كانت تذاكر على مدار 12 ساعة يوميًا دون تراخي، قائلة " اجتهدت في دراستي وذاكرت لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، وكنت أركز في المذاكرة، وكان كل تفكيري أن أقوم بدوري وواجبي لتحقيق هدفي، وتركت الباقي على الله".

وأشارت إلى أنها انتصرت على الشعور بأن الثانوية العامة شبح يهدد الطلاب، وأنها مجرد سنة دراسية عادية ولكن تحتاج إلى بذل مزيدًا من الجهد، وهذا الشعور ساعدني كثيرًا على تخطي مراحل التوتر والقلق الذي يضعف التركيز.