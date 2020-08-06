"التضامن" تنقذ 6 أطفال هربوا من العنف الأسري لنوم الرصيف والقطارات

أنقذ فريق "الأطفال بلا مأوى"، 6 أطفال ومواطن خمسيني من الشارع في 4 محافظات "الجيزة، الفيوم، الشرقية، أسيوط"، وجرى إيدعاهم دور رعاية، وذلك في إطار خطة برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

إقناع طفل بالعودة لأسرته في الجيزة بعد هروبه من سوء معاملتهم للشارع

أعلن فريق الوحدة المتنقلة بالجيزة، دمج الطفل "غ.ف"، 12 عامًا لأسرته بمنطقة "صفط اللبن"، بعدما ترك المنزل بسبب سوء معاملة الأسرة له، وتم ترتيب مقابلة مع الطفل وإعداد بعض الأنشطة وتوعيته بمخاطر الشارع، مع إجراء مسحة كورونا له بمستشفى إمبابة، وإقناعه بالعودة للأسرة، وقد تبين عند تسليمه لأسرته أن الأسرة تبحث عنه منذ تغيبه.

إيداع طفل عمره 10 سنوات دار رعاية بالشرقية.. أجبرته أسرته على التسول فلجأ للشارع

كما أنقذ فريق "أطفال بلا مأوى" بمحافظة الشرقية، طفلين بإلحاقهما بمؤسسة "دار التربية" للبنين، فقد تمّ إنقاذ الطفل "ي.م"، 10 سنوات، من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ يقيم بالشارع بسبب إجبار أسرته على التسول بالشوارع، ورصد الابن من قبل الفريق، وتمت توعيته بمخاطر الشارع ودمجه بالمؤسسة.

طفل يهرب من عنف أعمامه للنوم في القطارات بالفيوم.. انفصلت الأم عن أبيه وتزوجت بآخر

وأنجد الفريق أيضاً الطفل "أ.م" 14 سنة، من منطقة المسلة بمحافظة الفيوم، وتبين خلال دراسة حالته الأولية، أن الطفل يقيم في الشارع منذ 3 أشهر هربًا من المنزل بسبب العنف الأسري حيث يبيت في القطارات ليلًا وسبب تركه للمنزل القسوة والعنف من قبل أعمامه وعدم تواجد الأم بسبب انفصالها عن الأب وزواجها من آخر، وتمّ توعية الطفل بمخاطر الشارع ومع تردده على الوحدة المتنقلة، جرى إقناعه ودمجه بدار التربية للبنين بالشرقية.

إنقاذ طفل يتيم طرده الخال من التسول بأسيوط وإلحاقه دار رعاية

وساعد فريق "أطفال بلا مأوى" بمحافظة أسيوط، الطفل "م.ص"، 9 سنوات حيث يعاني الطفل من إهمال وقسوة من الخال، حيث أن الطفل يتيم الأب والأم نظراً لظروف الاقتصادية لخال الطفل، حيث تلاحظ وجود الطفل في الشارع بعد طرده من المنزل وممارسة التسول، وجرى إعداد بعض الانشطة الترفيهية وتقديم وجبة جافة للطفل وإقناع الطفل بالالتحاق بمؤسسة "الوحدة الشاملة" بأسيوط.

كما تم إلحاق مواطن بلا مأوى "ر.ه"، 55 سنة، بمؤسسة "الوحدة الشاملة".

انتشال طفلين من رصيف جامعة القاهرة.. بلا أرواق قيد وهربا من قسوة زوج الأم

وخلَّص فريق الجيزة الطفلين "ع.م"، 12 عامًا، و"ع.م"، 8 سنوات، من الشارع، كانا متواجدين أمام باب جامعة القاهرة الرئيسي، حيث تبين من خلال دراسة الحالة الأولية أن الطفلان يعانيان من تفكك الأسري وعدم التحاق الأطفال بالتعليم كونهما ساقطي قيد وقسوة زوج الأم، وتمّ تحويل الأطفال إلى جمعية "كاريتاس" بالهرم، وتمّ التنسيق مع أخصائي إدارة الحالة بالفريق على متابعة الاطفال وتوقيع الكشف الطبي والتنسيق مع ادارة الجمعية لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال مع الأسرة.