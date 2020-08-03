فريق التدخل السريع عن "سيدة كوبري أكتوبر": رفضت في البداية ترك الشارع

قال محمد يوسف عبدالرحمن رئيس فريق "التدخل السريع" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الفريق تلقى شكوى بوجود إحدى السيدات تفترش الشارع متواجدة في مطلع كوبري أكتوبر، مضيفًا أنَّه تمّ التوجه لمكانها ومتابعتها ومحاولة إقناعها بوضعها في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة هي وأطفالها بدلًا من وجودها في الشارع.

وأضاف رئيس فريق "التدخل السريع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه في البداية كانت السيدة ترفض الانتقال معنا ولكن استطعنا اقناعها من خلال الإخصائيين النفسيين والاجتماعين المدربين على التعامل مع مثل هذه الحالات بشكل جيد، وتمّ إقناعها وبالتنسيق مع مؤسسة "معا لإنقاذ الإنسان" لنقلها إليها، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لها ولأطفالها.

وتابع أنَّ مصادر الإبلاغ المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي هي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود وحدة رصد قوية في الوزارة والوحدة التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وهي أيضًا من ضمن المصادر التي تبلغ أولًا بأول بما يظهر على السوشيال ميديا، إلى جانب التواصل أيضًا على رقم 16439.

واستكمل أنَّ فريق التدخل السريع هو فريق معني بالتعامل مع مشاكل دور الرعاية الاجتماعية "الأيتام، المسنين، ذوي الإعاقة، المشردين، الأشخاص بلا مأوي الأطفال والنساء والكبار" الموجودين في الشارع، موضحًا أنَّه تمّ إنشاء الفريق في أكتوبر عام 2014 ولدينا فرق على مستوى الجمهورية وهي التي تساعدنا باستمرار على التدخل وإجراء التدخلات العاجلة والسريعة في أي مشكلة من المشاكل على مستوى الجمهورية على مدار الساعة.

ونوه إلى أنَّ تشكيل الفرق يكون من العاملين داخل وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها وهم أخصائيين نفسيين واجتماعيين يتمّ تدريبهم على كل المستجدات التي تظهر في المجتمع.