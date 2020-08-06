حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمنوفية 

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حملة مكبرة بنطاق المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والكهرباء، لإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة، والتي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ما يقرب من 100 إعلان مخالف، وذلك بمحيط ميدان الباجور ومجمع المواقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة الإعلانات.

وفى سياق متصل، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن قيام قسم الإنارة العامة بالمركز بعمل الصيانة الدورية اللازمة لأعمدة الإنارة، حيث تم صيانة لوحة "السلخانة"، ولوحة "فياض"، إضافة إلى إنارة 6 أعمدة، كما تم عمل الصيانة اللازمة بشوارع أبو المجد والمعهد الديني.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، مؤكدًا استمرار التصدي لإزالة جميع التعديات والمخالفات، حفاظًا على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للمحافظة.

من انحسة أخرى، قامت الوحدة المحلية لمدينة السادات بتنفيذ إزالة لـ5 حالات بناء بدون ترخيص خارج الحيز العمراني على مساحة 765 مترًا مربعًا بمنطقة الجزار بكفرداود ، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بضواحي المركز بمساحة 469 مترًا مربعًا.