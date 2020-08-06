السبت.. بدء إجراء اختبارات القدرات في "إعلام المنوفية"

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدَرت قرارًا وزاريًا ببدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وإضافة الكلية إلى قائمة الكليات التي يتمّ عقد اختبارات القدرات بها المؤهلة للالتحاق بالكلية لطلاب شهادة الثانوية العامة 200، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي للكلية.

ويتمّ التقديم وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، تيسيرًا على الطلاب وحفاظًا على سلامتهم والقائمين علي تنظيمها بالكليات.

كما سيتمّ تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.