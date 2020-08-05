عبدالرحمن الباجوري نائبا لرئيس جامعة المنوفية لخدمة المجتمع والبيئة

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور عبد الرحمن محمود الباجوري نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لحين بلوغه السن القانونية لإنهاء الخدمة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور عبد الرحمن الباجوري الذى كان يشغل منصب عميد كلية الطب البيطري على ثقة رئيس الجمهورية، واختياره لهذا المنصب، متمنيًا له التوفيق فى تأدية مهام عمله.